Как аукнется так и откликнится Смысл пословицы минимум 6 предложений

Гость: Гость:

1.как человек сделает так другой ответет ему так же. 2. как сделал ты что нибудь человеку так же сделает он тебе. 3. если человек сделал тебе что нибудь сделай ему также. 4.сделал добро так человек тебе тем же ответет. 5.сделал приятное человеку он тебе тем же ответит. 6. сделал другу дело он тебе тоже сделает.