Как будет на французском: мы по-любому прекрасны всегда

Французский язык
Как будет на французском: мы по-любому прекрасны всегда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Nous sommes toujours beau tout
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