Как действовали гугеноты?
История
Как действовали гугеноты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГУГЕНОТЫ (франц. huguenotes, от нем. Eidgenossen — союзники) приверженцы кальвинизма во Франции 16-18 веков. Протестантское движение охватило разные слои французского общества: горожан, дворянство, аристократию (прежде всего западных и южных провинций страны) . Борьба кальвинистов с католиками вылилась в Религиозные войны, по окончании которых гугеноты получили свободу вероисповедания, но католицизм признавался главенствующей религией во Франции. Реально французские протестанты так и не добились равноправия. В 17-18 веках отношение государства к гугенотам менялось, но лишь Великая французская революция окончательно уравняла их в правах с католиками. нужное выбери
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