Напишите по 5 синонимов, антонимов и омонимов из художественной литературы. Срочн??... Пожалуйста)

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Напишите по 5 синонимов, антонимов и омонимов из художественной литературы. Срочн??... Пожалуйста)

Автор: Гость