Напишите по 5 синонимов, антонимов и омонимов из художественной литературы. Срочн??... Пожалуйста)
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Напишите по 5 синонимов, антонимов и омонимов из художественной литературы. Срочн??... Пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
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Антонимы: горячо-холодно, правда-ложь, сильный-слабый, большой-маленький, день - ночь. Омонимы: ключ ( от замка) -ключ (родник) , лук (растение) -лук (оружие) , ручка (двери) -ручка (человека) , язык (во рту) - язык (русский, английский) Синонимы: смелый-храбрый, мир-вселенная, важный-главный, жаркий-горячий, великан-гигант.
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