Kак искать широту и долгату.Помогите пожалуста
География
Kак искать широту и долгату.Помогите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищем экватор -это ширина .В начале экватора будет 0°и до 90°по-моему.Находим эту страну и пишем сперва например 23°С.ш долготу ищем полюса-от них идут линии там где-то должно быть тоже 0°.Находим нужную координату тоже пишем получается например 23°с.ш34°Ю.д
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