Задача 5,6.............

Гость: Гость:

1.) 8-3=5 (п.)-вешневого 2.)5×4=20 (п.) Ответ: 20 пакетиков апельсинового сока на столе. По поваду рисунка: Нарисуй 8 пакетиков сока гранатого, и ну зделай схему начертишь отрезок напишеш 8 п. гранатого вешнёвогона 3 меньше а апельсиного в 4 раза больше 6. 7+7=7+7