Решите с помощью уравнения задачу: Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября ??меньшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября?

Математика

Решите с помощью уравнения задачу: Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября ??меньшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября?

Автор: Гость