Решите с помощью уравнения задачу: Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября ??меньшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября?

Математика
Решите с помощью уравнения задачу: Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября ??меньшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+3=11 Продолжительность дня 7 октября была 11 часов
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