Ученик сделал заготовки к предстоящему сочинению. Он записал словосочетания. Опр??делите его тему. Как можно озаглавить? Расскажите что случилось на птичьем дворе. Вот словосочетания: Белые куры, На птичьем дворе, страшный ко...

Гость: Гость:

Оглавление- на птичьем дворе(так можно озаглавить). Белые куры кушали на птичьем дворе. И вдруг прилетел страшный коршун. Куры сгрудились в кучу. И добрая птичница увидела это и смотрит взволнованно. Потом берет ружье, и послышался выстрел в воздух