Ученик сделал заготовки к предстоящему сочинению. Он записал словосочетания. Опр??делите его тему. Как можно озаглавить? Расскажите что случилось на птичьем дворе. Вот словосочетания: Белые куры, На птичьем дворе, страшный ко...
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Ученик сделал заготовки к предстоящему сочинению. Он записал словосочетания. Опр??делите его тему. Как можно озаглавить? Расскажите что случилось на птичьем дворе. Вот словосочетания: Белые куры, На птичьем дворе, страшный коршун, сгрудились в кучу, добрая птичница, смотрит взволновано, берет ружье, выстрел в воздух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оглавление- на птичьем дворе(так можно озаглавить). Белые куры кушали на птичьем дворе. И вдруг прилетел страшный коршун. Куры сгрудились в кучу. И добрая птичница увидела это и смотрит взволнованно. Потом берет ружье, и послышался выстрел в воздух
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