При пересечении прямой L с любыми a и b образуется 8 углов. Они обозначены цифрами. И??вестно, что угол 2 + угол 8 =160°. Найдите сумму угол 5 + угол 4. Заранее спасибо!
Геометрия
При пересечении прямой L с любыми a и b образуется 8 углов. Они обозначены цифрами. И??вестно, что угол 2 + угол 8 =160°. Найдите сумму угол 5 + угол 4. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А такой вопрос Через a и b были проведены другие прямое ,отрезки или лучи. Если нет то не стоит забывать аксиому :Через любые 2 точки можно провести 1 и только 1 прямую
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