Как изменится сила кулона между точечными электрическими зарядами при увеличени?? расстояния между ними в 5 раз?
Физика
Как изменится сила кулона между точечными электрическими зарядами при увеличени?? расстояния между ними в 5 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Кулона уменьшится в 25 раз
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