Как хорошо пересказать текст

Гость: Гость:

Нужно очень хорошо и внимательно прочитать текст, который нужно перессказать, я делаю так: Перед тем как лечь спать, читаю текст, примерно 6 раз, после этого подчеркиваю те слова, которые для меня не понятны, ищу их значение в интернете, и потом произношу их более легким вариантом слова который понял. Утром встаю, и все хорошо помню!