Как хорошо пересказать текст
Литература
Как хорошо пересказать текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно очень хорошо и внимательно прочитать текст, который нужно перессказать, я делаю так: Перед тем как лечь спать, читаю текст, примерно 6 раз, после этого подчеркиваю те слова, которые для меня не понятны, ищу их значение в интернете, и потом произношу их более легким вариантом слова который понял. Утром встаю, и все хорошо помню!
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