Как мне записать на языке Паскаль программу,которая вычисляет сумму кодов букв в ??лове БАЙТ.
Информатика
Как мне записать на языке Паскаль программу,которая вычисляет сумму кодов букв в ??лове БАЙТ.
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Биология
Что из этого нужно для сборки молекул белка в клетке? 3 правильных ответа 1)и-РНК 2)строительный материал - глюкоза 3)рибосомы 4)клеточны...
Математика
Машинист пробежал посад за 7часов 30 мин вместо 9 часов по графику. на сколько проце??тов уменьшилось время пробега. на сколько процентов была увел...