Как можно больше синонимов к словам ДУМАТЬ,СПЕШИТЬ,ГОВОРИТЬ
Русский язык
Как можно больше синонимов к словам ДУМАТЬ,СПЕШИТЬ,ГОВОРИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думать-мыслить Спешить-торопиться Говорить-разговаривать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Текст занимает полных 7 страниц. На каждой странице размещается 50 строк по 75 симво??ов в строке. Какой объем оперативной памяти (в байтах) займет...
Физика
Определите давление которое оказываемое сноубордистов массой 60 кг и площадью сноуборда 0,25 м на 1,65 м