Как мы определяет , какую гласную надо писать в корнях лашг-лож-,-раст -рост-

Русский язык
Как мы определяет , какую гласную надо писать в корнях лашг-лож-,-раст -рост-
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В корне лаг пишем а перед г. (предлагать), а перед ж пишем о (предложить). В корне раст, ращ пишем а перед ст, щ, а перед с пишем о (Расти, выращенный, росли) Искл.: росток, отрасль.
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