Как на режиме рек отражаеться их положение в разных клим поясах?? Приведите примеры.
География
Как на режиме рек отражаеться их положение в разных клим поясах?? Приведите примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ак как материк находится в нескольких климатических поясах, то и режим рек будет неодинаков. Река Юкон лежит в субарктическом климатическом поясе, поэтому половодье наблюдается в летнее время во время таяния снегов и льда. Река Святого Лаврентия лежит в умеренном климатическом поясе, поэтому полноводна весной. Миссисипи лежит в умеренном и субтропическом климатических поясах, поэтому в среднем течении будет полноводна весной, так как в это время в горах тают снега, а в нижнем –летом.
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