ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!! 1. Буквы е, ё и ов суффиксах и окончаниях различных частей речи. 2. Вставь пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. Выдели причастные обороты: 1. Вокруг дуба толпились ребята (с,з)бежавшиеся с...

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ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!! 1. Буквы е, ё и ов суффиксах и окончаниях различных частей речи. 2. Вставь пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. Выдели причастные обороты: 1. Вокруг дуба толпились ребята (с,з)бежавшиеся с соседних дворов. 2. Ребята показывали пиль(ч,щ)икам рисунки изображавш…е старый дворовый дуб от..гчённый густой кроной. 3. Пользуясь тем, что они отошли, ребята поспешили выдернуть пилу из раны нанесенн…й старому дереву. 4. 5. Ребята решили пол…жить пластырь, обв…зать тряпками пораженн…е пиль(ч,щ)иками место и терп…ливо ждать.

Автор: Гость