ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!! 1. Буквы е, ё и ов суффиксах и окончаниях различных частей речи. 2. Вставь пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. Выдели причастные обороты: 1. Вокруг дуба толпились ребята (с,з)бежавшиеся с...
Русский язык
ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!! 1. Буквы е, ё и ов суффиксах и окончаниях различных частей речи. 2. Вставь пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. Выдели причастные обороты: 1. Вокруг дуба толпились ребята (с,з)бежавшиеся с соседних дворов. 2. Ребята показывали пиль(ч,щ)икам рисунки изображавш…е старый дворовый дуб от..гчённый густой кроной. 3. Пользуясь тем, что они отошли, ребята поспешили выдернуть пилу из раны нанесенн…й старому дереву. 4. 5. Ребята решили пол…жить пластырь, обв…зать тряпками пораженн…е пиль(ч,щ)иками место и терп…ливо ждать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вокруг дума толпились ребята,сбежавшиеся с соседних дворов. 2.Ребята показывали пильщикам рисунки,изображавшие старый дворовый дуб,отягченный густой кроной. 3.Пользуясь тем,что они отошли,ребята поспешили выдернуть пилу из раны,нанесенной старому дереву. 4.Ребята решили положить пластырь,обвязать тряпками пораженное пильщиками место и терпеливо ждать.
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