Как найти число по его части, выраженной дробью? Найди число, если:
Математика
Как найти число по его части, выраженной дробью? Найди число, если:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/11=72 значит 72*9:11=8835/12 Что-то не так. Нельзя найти 35 частей из 12 имеющихся. Вторая цифра всегда больше первой, а не наоборот!48%=96 значит 96:48*100=200170%=680 значит 680:170*100=400
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