Утвори словосполучення за питаннями Яке? Що? Який? Хто? Яка?Що? Яки?Хто?

Українська мова
Утвори словосполучення за питаннями Яке? Що? Який? Хто? Яка?Що? Яки?Хто?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо( яке?), читаэ( що?) опоаидання, витер( який?) холодний, приихала( хто?) бабуся, зима( яка?) снижна, люблю( що?) цукерки, врлошки( яки?) сини
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