РЕШИТЕ ЗАДАЧУ С ПРМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ! В автоколонне 35 машин. При этом новых машин на 7 меньше, чем новых. Сколько в автоколонне новых и сколько старых машин

Математика

РЕШИТЕ ЗАДАЧУ С ПРМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ! В автоколонне 35 машин. При этом новых машин на 7 меньше, чем новых. Сколько в автоколонне новых и сколько старых машин

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