РЕШИТЕ ЗАДАЧУ С ПРМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ! В автоколонне 35 машин. При этом новых машин на 7 меньше, чем новых. Сколько в автоколонне новых и сколько старых машин

Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ С ПРМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ! В автоколонне 35 машин. При этом новых машин на 7 меньше, чем новых. Сколько в автоколонне новых и сколько старых машин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 = x-7+x 2x-7 = 35  2x = 28 x = 14  ответ 14 новых машин и 14+7 = 21 старых машин
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