В каких главах можно найти описание Кутузова? "Война и мир"
Литература
В каких главах можно найти описание Кутузова? "Война и мир"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описание Кутузова в первом томе во второй главе
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