Сочинение про книгу три мушкетёра

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Три мушкетера: Атос, Портос И Арамис - друзья Д`Артаньяна, во всем ему помогавшие, связанные с ним неразрывными` узами и общими приключениями, олицетворяющие собой столь притягательный для д`Артаньяна мир, где правят честь, благородство и порядочность - в противовес миру кардинала Ришелье. Дюма наделяет мушкетеров всеми возможными положительными качествами, порой превращая их в застывшие воплощения этих качеств вместо живых и динамичных характеров. Однако связывающее их настоящее товарищество, их верность кодексу чести и подлинный аристократизм сделали мушкетеров легендой, не утрачивающей своей власти над читательским сознанием. За каждым из них стоит таинственная романтическая предыстория. Люди высокого происхождения, они вынуждены скрывать свои настоящие имена и причины, побудившие их стать мушкетерами. По ходу действия открывается только прошлое А. (Хотя в продолжениях романа становятся известными и истории П. и Ар.), полное романтического трагизма: женившись на юной и прекрасной девушке, оказавшейся соблазнительницей и воровкой, он приносит ее в жертву своей чести и скрывает лицо благородного графа де Ла Фера под маской королевского мушкетера. П. и Ар. также окутаны необычайной таинственностью, и все попытки Д`Артаньяна проникнуть за эту завесу остаются безуспешными. Словно тяготясь пережитым, они лишены бравурности и безоглядности, которая свойственна их четвертому другу. Скорее их больше характеризует грусть и меланхоличность: Ар. все чаще обращается к богословию и мечтает стать аббатом, А. притягивает кубок с вином. Наименее романтическим из них всех остается П., изображенный человеком достаточно недалеким и хвастливым. Однако обязательные атрибуты - честь, благородство, искренняя и глубокая привязанность к друзьям - сохранены и за этим добрым великаном, постоянно попадающим впросак. Самый трагичный и одновременно самый возвышенный герой Дюма - А. "Прекрасный телом и душой", но "Сдержанный, нелюдимый и неразговорчивый", ставящий честь превыше всего на свете, он до крайности щепетилен и преисполнен чувства собственного достоинства. "Словно потехи ради подставляя себя под пули", так как он не дорожит своей жизнью, А. напоминает печального рыцаря, которому приданы неземные черты. Полную противоположность А. и П. представляет собой Ар.: женственно красивый, кроткий, чуть-чуть слащавый и даже лицемерный. За этой мягкой оболочкой, однако, скрыта необыкновенная мужественность. Три героя прекрасно дополняют друг друга, их союз доносит авторское представление об идеале, каким становится мир мушкетеров, а каждое новое приключение лишь подтверждает, что идеал выверен и прочен.