Как найти объем если известна архимедова сила и плотность жидкости? (Нужна точная формула )

Физика
Как найти объем если известна архимедова сила и плотность жидкости? (Нужна точная формула )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходная формула F(А)=р(ж) х V(т), где р(ж) - плотность жидкости, а V(т) - объем тела. Из этого получается формула V(т) = F(А)/р(ж)
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