Дети собирали грибы. В одной корзине у них было 12 боровиков а в другой 18 лисичек и 9 сыроежек. сколько всего боровиков лисичек и сыроежек собрали дети? 2 Используя диаграмму догадайся сколько грибов обозначает одна клетка . к...

Математика

Дети собирали грибы. В одной корзине у них было 12 боровиков а в другой 18 лисичек и 9 сыроежек. сколько всего боровиков лисичек и сыроежек собрали дети? 2 Используя диаграмму догадайся сколько грибов обозначает одна клетка . как по этой диаграмме узнать на сколько больше лисичек чем боровиков? На сколько меньше сыроежек чем лисичек?

Автор: Гость