Дети собирали грибы. В одной корзине у них было 12 боровиков а в другой 18 лисичек и 9 сыроежек. сколько всего боровиков лисичек и сыроежек собрали дети? 2 Используя диаграмму догадайся сколько грибов обозначает одна клетка . к...
Математика
Дети собирали грибы. В одной корзине у них было 12 боровиков а в другой 18 лисичек и 9 сыроежек. сколько всего боровиков лисичек и сыроежек собрали дети? 2 Используя диаграмму догадайся сколько грибов обозначает одна клетка . как по этой диаграмме узнать на сколько больше лисичек чем боровиков? На сколько меньше сыроежек чем лисичек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+18+9=39 грибов всего собрали дети диаграмма? где она?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Найди существительные в фор...