Как найти время?прошу помочь и объяснить.

Математика
Как найти время?прошу помочь и объяснить.
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Расстояние или число предметов поделить на скорость или производительность
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