Как найти время?прошу помочь и объяснить.
Математика
Как найти время?прошу помочь и объяснить.
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние или число предметов поделить на скорость или производительность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пиши проверочные слова,а потом проверяемые.. ....-пос.дил ....-нас.рил ....-прин.сли ....-прив.зли ....-прип.лзли ....-заб.лел ....по...
Литература
Чем творчество М.Ю.Лермантов может быть интересно современному читателю?(По одному или нескольким произведениям М.Ю.Лермантова)
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето по 36кг мёда и 20 ульев- по 42кг. Сколько всего килограм??ов мёда получили с этих ульев за лето?