Как написать кисть с суфексом чик,очк,оньк,еньк

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Как написать кисть с суфексом чик,очк,оньк,еньк
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Гость:
Кисточка кисточки кисточенька
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