Как называется частица ,которая имеет наименьший положитльный заряд?
Физика
Как называется частица ,которая имеет наименьший положитльный заряд?
Ответ(ы):
Гость:
Наименьшая частица с так называемым положительным зарядом это протон.
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