Вспомните басню Крылова " Лебедь, рак и щука" и выберите ту поговорку, которая наиб??лее точно отражает ее смысл. 1. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 2. Колотись, бейся, да всё надейся 3. Палец слаб, да кулак силен 4. ...

Обществознание

Вспомните басню Крылова " Лебедь, рак и щука" и выберите ту поговорку, которая наиб??лее точно отражает ее смысл. 1. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 2. Колотись, бейся, да всё надейся 3. Палец слаб, да кулак силен 4. Бери ношу по себе, чтобы не кряхтеть про ходьбе. 5 Всякий хлопочет - себе добра хочет 6. Дружба дружбой, а табачок врозь.

Автор: Гость