Вспомните басню Крылова " Лебедь, рак и щука" и выберите ту поговорку, которая наиб??лее точно отражает ее смысл. 1. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 2. Колотись, бейся, да всё надейся 3. Палец слаб, да кулак силен 4. ...
Обществознание
Вспомните басню Крылова " Лебедь, рак и щука" и выберите ту поговорку, которая наиб??лее точно отражает ее смысл. 1. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 2. Колотись, бейся, да всё надейся 3. Палец слаб, да кулак силен 4. Бери ношу по себе, чтобы не кряхтеть про ходьбе. 5 Всякий хлопочет - себе добра хочет 6. Дружба дружбой, а табачок врозь.
Ответ(ы):
Гость:
6)Дружба дружбой,а табачок врозь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вероятность что в ноябре количество солнечных дней будет от 1 до 15 равна 0.75 Вероят??ость что число этих дней не меньше 10,равна 0.45.Какова веро...
Физика
Зависит ли сила тока в проводнике от свойств самого проводника какой из ответов в??рный? а) зависит б) не зависит в) зависит если проводник ...
Українська література
Допоможіть скласти буріме за словами Київ любий, старовинний, _________ єдиний. _________ кияни, _________ каштани. _________ місто сиве,...