Как называется мадель вадаёма
Геометрия
Как называется мадель вадаёма
Ответ(ы):
Гость:
ЭХОЛОТ навигационный прибор для определения глубины водоёмов и поиска рыбы с помощью акустич. эхо-сигналов. В некоторых моделях предусмотрено измерение давления и температуры воздуха.
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