СРОЧО переведите следующие предложения используя конструкцию условных предложе??ий первого или второго типа: 1) Если мы будем играть хорошо, мы выиграем. 2) Если ты сделаешь твою домашнюю работу, то ты сможешь пойти гулять. 3) ...

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СРОЧО переведите следующие предложения используя конструкцию условных предложе??ий первого или второго типа: 1) Если мы будем играть хорошо, мы выиграем. 2) Если ты сделаешь твою домашнюю работу, то ты сможешь пойти гулять. 3) если ты не будешь усердно работать, не научишься играть на гитаре 4) если б ты пришёл на вечеринку, ты б встретил много интересных людей 5) если ты не поторопишься,мы опоздаем.

Автор: Гость