Как называется место, где славяне осуществляли религиозные верования?
История
Как называется место, где славяне осуществляли религиозные верования?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существовали своеобразные культовые помещения, или святилища, рукотворные и природные, где осуществлялись магические обряды. Одним из таких природных святилищ была Каменная Могила
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
из двух посёлков расстояние между которыми равно 78км Одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 2/3 ч. Скорость ...