Как называется место, где славяне осуществляли религиозные верования?

История
Как называется место, где славяне осуществляли религиозные верования?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Существовали своеобразные культовые помещения, или святилища, рукотворные и природные, где осуществлялись магические обряды. Одним из таких природных святилищ была Каменная Могила
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