Выполните действие 2целых : 0,4 -3,7 1/4 * 10 + 3,5 3,25 * 4 - 3/5
Математика
Выполните действие 2целых : 0,4 -3,7 1/4 * 10 + 3,5 3,25 * 4 - 3/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 : 0.4) - 3.7 = 1.3 (1/4*10) + 3.5 = 6 (3.25*4) - 3/5 = 12.4
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