Как называется море на побережье которого в древности была расположена Финикия?
История
Как называется море на побережье которого в древности была расположена Финикия?
Ответ(ы):
Гость:
Финикию омывали воды средиземного моря
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