Как называется плод у лагенарии и дайкона

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▶Лагена́рия (лат. Lagenaria) — род растений семейства Тыквенные, включающий в себя по меньшей мере 7 видов травянистых лиан, распространённых большей частью в тропических областях планеты. ▶Плод — тыквина, как и у других представителей семейства Тыквенные. ▶Дайко́н (яп. 大根, или японская редька,или китайская редька) — корнеплодное растение, подвид редьки посевной из семейства капустные. ▶Плод белого цвета, может достигать полуметра в длину и весить более 5 кг. Перевод японского названия – «большой корень».