Как называется столица Азейбайджана, Африки. Даю 15 баллов.
География
Как называется столица Азейбайджана, Африки. Даю 15 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азербайджана-Баку, а Африка это материк у неё нет своей столицы
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