Как называется столица Азейбайджана, Африки. Даю 15 баллов.

География
Как называется столица Азейбайджана, Африки. Даю 15 баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азербайджана-Баку, а Африка это материк у неё нет своей столицы 
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