Найдите наибольший общий делитель чисел 5832 и 972 СРОЧНО!!!!!!

Математика
Найдите наибольший общий делитель чисел 5832 и 972 СРОЧНО!!!!!!
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