Как не здороваются с добрым утром Доброе утро добрый день Добрый вечер Доброй ноч??
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Как не здороваются с добрым утром Доброе утро добрый день Добрый вечер Доброй ноч??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда здороваются, желают здравия, бодрствования. Ответ верный : доброй ночи. Это пожелание хорошего сна.
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