В каких полушариях расположена Евразия относительно экватора и нулевого меридиа??а

География
В каких полушариях расположена Евразия относительно экватора и нулевого меридиа??а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По отношению к экватору в северном по отношению к нулевому меридиану в восточном
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