Объясните, как изменилось положение князей и бояр с распадом руси на отдельные кн??жества
История
Объясните, как изменилось положение князей и бояр с распадом руси на отдельные кн??жества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) Князи это были, Правители русских городов. Бояри это были богатые люди, которые из них тесно имели отношение, с князями. И помогали им. Бояри имели свое дело покупали тереторию у князей.
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