Написать сочинение про карандаши

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В детском саду рисование было моим любимым занятием, поэтому с карандашами я познакомилась очень рано. У меня была коробка с цветными карандашами, которыми я раскрашивала картинки. Альбомы с моими рисунками сейчас очень любит рассматривать мой младший братишка.Теперь я знаю, что карандаши нужны не только детям, но и многим взрослым. Мой дядя - архитектор, и в своей работе ему не обойтись без простого карандаша, которым он с помощью линейки, циркуля и других инструментов чертит проекты красивых зданий.Недавно я прочитала книжку, посвященную истории карандашей. Оказывается, возраст самых первых карандашей на нашей планете превышает 7 тысяч лет, да и выглядели они совершенно иначе, чем сейчас. Каких только карандашей ни придумывали люди: из сала диких животных, смешанного с сажей, из угольков, писали тростниковыми палочками и гусиными перьями. Прошло много веков, прежде чем карандаш приобрел вид, привычный нам теперь.Карандаши, которыми я пользуюсь в школе, всегда остро заточены и готовы к работе. В моем пенале есть специальное отделение для карандашей, с отдельными кармашками для каждого. Я знаю, что карандашный стержень, сделанный из графита, очень хрупкий, поэтому слежу, чтобы мои карандаши не падали со стола на пол.И в школе, и дома карандаши - мои надежные помощники.