Как вы понимаете свойство конечности алгоритма? Приведите примеры
Информатика
Как вы понимаете свойство конечности алгоритма? Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свойство алгоритма "конечность" по другому называется результативность и оно обозначает, что в результате выполнения заданных исполнителю шагов алгоритма мы получим результат.Например, чтобы получить бутерброд с сыром и маслом (исходные продукты все есть), нужно проделать ряд действий:1) взять кусочек хлеба2)намазать хлеб маслом3)отрезать кусочек сыра4)положить сыр на бутерброд
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