Как вы понимаете свойство конечности алгоритма? Приведите примеры

Гость: Гость:

Свойство алгоритма "конечность" по другому называется результативность и оно обозначает, что в результате выполнения заданных исполнителю шагов алгоритма мы получим результат.Например, чтобы получить бутерброд с сыром и маслом (исходные продукты все есть), нужно проделать ряд действий:1) взять кусочек хлеба2)намазать хлеб маслом3)отрезать кусочек сыра4)положить сыр на бутерброд