ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО!!!! В стихотворении Лермонтова "Тучи", найдите пж ИНВЕРСИЮ 1Тучи Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную....
Литература
ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО!!!! В стихотворении Лермонтова "Тучи", найдите пж ИНВЕРСИЮ 1Тучи Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные... Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания. 15 БАЛЛОВ
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