Как объяснить человеку смысл жизни?
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Как объяснить человеку смысл жизни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень сложно порой не возможно . Каждый поймет по своему свой смысл жизни когда придет время . Ну для меня например смысл жизни в детях , потуму что это продолжение твоего рода .
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