Как округлить число до десятков, сотен и т.д?
Математика
Как округлить число до десятков, сотен и т.д?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаешь последний разряд, перед тем, до которого надо округлить(если округлить до десятых, то сотые, если до целого, то десятки...). Если этот разряд не меньше 5, то прибавляешь к нужному разряду 1 и все, что меньше забываешь. Если иначе, то оставляешь этот разряд, как есть, а все, что меньше забываешь. 3.15 до десятых - 3.2(5 = 5)., 2.7 до целого - (7 > 5) - 3., 341 до десятков - 340 (1 < 5).
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