Скласти 25 речень з числівником дам 50 балов

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Сім не ділиться на три. Дві берези біля двору поклонилися до ніг. Вже минуло з того часу аж три довгі роки. П'ятнадцять помножити на три буде сорок п'ять. П'ятий рік ми вчимося в школі. Чотири переможці стоять на борту корабля Водолаз пройшов під водою два кілометри. Два шестикласники повернулися з туристського походу о десятій годині. А три верби схилилися, мов журяться вони Ми спинилися біля трьох верб. З третього класу я навчаюся на відмінно. Перші розвідники прибули сьогодні. Я сьогодні отримав десять балів з алгебри За три дні у мене день народження Дев 'ятого березня відбудеться концерт до дня народження Тараса Григоровича Шевченка Одна шапка чотири братів накрила Зранку на чотири ногах, удень — на дві, увечері — на три Хитру сороку спіймати морока, а нас сорок сорок — сорок морок. Учотирьох черепашок четверо черепашенят. П'ять п'ятаків, на кожному п'ятаку ще по п'ятаку. Я сьогодні маю п 'ятнадцять гривень на обіт. Двадцять четвертого серпня у мого тата день народження Я сьогодні бачила сім кроликів Мама купила мені одну гранату У нас у лісіє є дві невідомі пташки