Как определить истиность или ложность того или иного высказывания
Информатика
Как определить истиность или ложность того или иного высказывания
Ответ(ы):
Гость:
Дизъюнкция операция которая двумя высказываниям ставит в соответствие новое высказывание явл. Ложным тогда оба высказывания ложные Высказывание предположение содержащие которого можно определить как истенное или ложное
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