Как определить широту и долготу
География
Как определить широту и долготу
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ШиротаL9; — угол между местным направлением зенита и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0 до 90° в обе стороны от экватора. Географическую широту точек, лежащих в северном полушарии, (северная широта) принято считать положительной, широту точек в южном полушарии — отрицательной. К тому же, принято говорить о широтах, боL9;льших по абсолютной величине — как о высоких, а о близких к нулю (то есть, к экватору) — как о низких. Из-за отличия формы Земли (геоида) от шара, географическая широта точек несколько отличается от их геоцентрической широты, т. е. от угла между направлением на данную точку из центра Земли и плоскостью экватора. Широту места можно определить с помощью таких астрономических инструментов как секстант или гномон (прямое измерение) , также можно воспользоваться системами GPS или ГЛОНАСС (косвенное измерение) . От широты, как и от времени года, зависит продолжительность дня. ДолготаL9; — угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью начального нулевого меридиана, от которого ведётся счёт долготы. Сейчас на Земле за нулевой меридиан принят тот, что проходит через старую обсерваторию в Гринвиче, на юго-востоке Лондона, и поэтому он называется Гринвичским меридианом. Долготы от 0 до 180° к востоку от нулевого меридиана называют восточными, к западу — западными. Восточные долготы принято считать положительными, западные — отрицательными. Следует подчеркнуть, что, в отличие от широты, для системы долгот выбор начала отсчёта (нулевого меридиана) произволен и зависит только от соглашения. Так, кроме Гринвича, в качестве нулевого ранее выбирались меридианы обсерваторий Парижа, Кадиса, Пулково (на территории Российской империи) От долготы зависит местное время.
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За пишите сначала простые приложение ,затем сложные .Графически докажем правильн??сть своего решения