Помогите пожалуйсто 1, 2 ,3 а остальное как хотите главное это
Геометрия
Помогите пожалуйсто 1, 2 ,3 а остальное как хотите главное это
Ответ(ы):
Гость:
2 это соответствующее углы и они равные
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