Разложите на множители. Решите :))№464

Гость: Гость:

А)4x^2-4x+1=(2x-1)^2 г)6n-n^2-9= - (n^2-6n+9)= - (n-3)^2 ж)1/4m^4-m^2n^3+n^6=(1/2v^2-n^3)^2 б)9a^2+6a+1=(3a+1)^2 д)x^4-2x^2y+y^2=(x^2-y)^2 з)0.01a^6+25b^4-a^3b^2=(0.1a^3-5b^2)^2 в)-m^2-2m-1=-(m^2+2m+1)=-(m+1)^2 е)36a^4-12a^2b^2+b^4=(6a^2+b^2)^2 здесь квадрат суммы или разности двух чисел