КАК ОТРАЖАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НА ТОЛЩИНЕ СЕРДЦА

Биология
КАК ОТРАЖАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НА ТОЛЩИНЕ СЕРДЦА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно, сердце состоит из мышечной ткани (миокарда) при физических нагрузках эта мышца тренируется, ее стенки уплотняются.В следствии чего понижается риск инфарктов, разрывов стенок и.т.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выберите выражения значение которых кратный 2 3*10*7 3*9*22 3*17*29 23*40*55 8*17*9 4*15*31 7*100*9 6*19*45
Ответить
Химия
Молекулярное и ионное уравнение реакции между растворами карбоната натрия и хлорида кальция 2) гидроксида бария и соляной кислоты
Ответить
Английский язык
Диалог на английском языке про путешествия помогите пожалуйста написать с переводом не большой
Ответить
Математика
Помогите решить! Из 225 кг руды получили 34.2 кг меди. Каково процентное содержание меди в руде.
Ответить
Русский язык
4.Распределите слова по группам: А) формы одного и того же слова ;Б) однокоренные сл??ва. Еж , ежик , ежата , съежился , ежиком , съежилась.Синь,...
Ответить