КАК ОТРАЖАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НА ТОЛЩИНЕ СЕРДЦА
Биология
КАК ОТРАЖАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НА ТОЛЩИНЕ СЕРДЦА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно, сердце состоит из мышечной ткани (миокарда) при физических нагрузках эта мышца тренируется, ее стенки уплотняются.В следствии чего понижается риск инфарктов, разрывов стенок и.т.п
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