Как переставить буквы что бы получилось слово Cingular

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Как переставить буквы что бы получилось слово Cingular
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Гость:
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